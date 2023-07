LIVE Sonego-Wawrinka, ATP Umago 2023 in DIRETTA: è caccia alla finale per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Stan Wawrinka, semifinale dell’ATP 250 di Umago.

Sulla terra battuta croata l’Italia va a caccia di quella che sarebbe la quarta affermazione di sempre: nell’albo d’oro si leggono infatti i nomi di Fabio Fognini (2016), Marco Cecchinato (2018) e Jannik Sinner (2022). Lorenzo Sonego questa settimana è accreditato della seconda testa di serie, non ha concesso un set all’esordio nel torneo contro Marco Cecchinato e ieri ha saputo rimontare contro Jaume Munar dopo una partenza non semplice nel primo set. Il torinese cerca la sesta finale della carriera, la seconda sulla terra battuta.

Di fronte c’è Stan Wawrinka, vincitore di questo torneo ben 17 anni fa, nel 2006 in finale contro Novak Djokovic, approfittando del ritiro del servo, Una settimana finora splendida per il vertano elvetico che ha spazzato via Misolic, Coria e Carballes Baena, non lasciando neanche un set per strada. I due non si sono mai incontrati nel circuito maggiore: lo svizzero va alla ricerca della 31a finale della carriera, la prima da Anversa 2019.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Stan Wawrinka, semifinale dell’ATP 250 di Umago. Match che inizerà non prima delle ore 21.00 sul Goran Ivanisevic Stadion.

Foto: Lapresse