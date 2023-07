ATP Umago 2023, Matteo Arnaldi si impone nel derby italiano contro Cobolli e vola ai quarti

Matteo Arnaldi vince il derby italiano contro Flavio Cobolli negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago. Sulla terra rossa croata, l’italiano classe 2001 gioca una buona partita, mostrando anche grande lucidità nei momenti chiave, e, dopo aver annullato anche due set point nel secondo parziale, si impone con il risultato finale di 6-3 7-6(5) in un’ora e 51 minuti di gioco. Ora ai quarti di finale Arnaldi affronterà il vincente della sfida tra il ceco Jiri Lehecka (testa di serie n.1) e l’austriaco Dominic Thiem.

Arnaldi comincia con più determinazione e si porta rapidamente sul 2-0 sfruttando la prima palla break nel secondo game. Cobolli prova a rialzarsi subito nel terzo gioco, ma il suo avversario è bravo ad annullare ben cinque palle del controbreak prima di salire sul 3-0. Visto lo svantaggio, Cobolli cerca di scuotersi per restare in gioco e ci riesce almeno in parte, tenendo i successivi turni di battuta fino ad arrivare sul 3-5. Allo stesso tempo, però, il classe 2002 non fa male in risposta e nel nono gioco Arnaldi può dunque chiudere il set per 6-3 alla terza occasione buona.

Nel secondo parziale i due tennisti fanno inizialmente valere i loro servizi e si arriva velocemente sul 5-4 in favore di Cobolli. Nel decimo game Arnaldi ha un piccolo passaggio a vuoto, ma subito dopo riesce a salvarsi dal 15-40 ed a salire successivamente sul 5-5. Caricato dai due set point cancellati, il classe 2001 attacca in risposta nell’undicesimo gioco e riesce a strappare il servizio al suo avversario, andando sul 6-5.

A questo punto la partita sembra praticamente decisa, e invece ecco la reazione d’orgoglio di Cobolli: il romano trova quattro punti di fila dopo il primo 15 del suo avversario e con il controbreak immediato porta incredibilmente il secondo set al tie-break. Qui, nel momento decisivo del secondo parziale, si prosegue con grande equilibrio fino al 5-5, poi Arnaldi aumenta il ritmo e con due punti di fila va a prendersi il successo.

STATISTICHE – A fine partita pesano tantissimo le sette palle break (sulle otto totali) cancellate da Arnaldi (zero invece quelle annullate da Cobolli sulle due avute dal suo avversario). Da sottolineare che il nativo di Sanremo ha fatto peggio rispetto al suo avversario per quanto riguarda i punti conquistati con la prima in campo (67% contro il 77% del romano), ma ha fatto meglio con la seconda (60% contro il 56% di Cobolli).

