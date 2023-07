ATP Umago 2023, Lorenzo Sonego sconfigge in rimonta Munar e vola in semifinale

Ottimo successo in rimonta per Lorenzo Sonego nei quarti di finale dell’ATP 250 di Umago. Sulla terra rossa croata, l’italiano (testa di serie n.2) va sotto di un set contro lo spagnolo Jaume Munar (n.104 al mondo), ma poi esce alla distanza e si impone con il risultato finale di 3-6 6-1 6-2 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Ora in semifinale il torinese dovrà vedersela con il vincente della sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka (n.6 del seeding) e lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.4 del torneo).

Munar comincia decisamente con più grinta e determinazione e, complice anche un Sonego molto distratto, vola rapidamente sul 5-0 con due break di vantaggio. L’italiano capisce che deve svegliarsi e grazie a una buona reazione si porta sul 3-5, ma poi il suo avversario tiene la battuta nel nono game e vince dunque il primo parziale per 6-3.

La buona seconda parte di primo set di Sonego dà fiducia all’italiano, che nel secondo parziale inizia a comandare sempre più il gioco e la conseguenza è il netto 5-0 in suo favore. Munar non può fare nulla e, dopo la vittoria del game dell’1-5, vede l’italiano aggiudicarsi il secondo set per 6-1.

Sulle ali dell’entusiasmo Sonego inizia meglio anche nel terzo parziale, trovando subito il break che vale l’1-0. Munar non vuole cedere e nel secondo game sale sullo 0-40, ma poi si scioglie nel momento più importante e il nostro portacolori ne approfitta per andare sul 2-0 grazie a cinque punti di fila. Il set prosegue con un game per parte e poi nel quinto gioco arriva un altro break per l’italiano, che si porta dunque sul 4-1. Per Munar è il colpo del definitivo ko: Sonego domina nei suoi successivi due turni di battuta e si va a prendere la vittoria con il 6-2 del terzo set.

STATISTICHE – A fine partita pesano le 5 palle break (sulle 6 avute) convertite da Sonego (contro le 2/9 trasformate da Munar). L’italiano termina la sfida con una miglior percentuale per quanto riguarda i punti vinti con la prima di servizio (70% contro il 59% dello spagnolo) e con 76 punti totali (contro i 62 del suo avversario).

