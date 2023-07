ATP Umago 2023, Flavio Cobolli supera in due set il rientrante Marin Cilic e raggiunge il secondo turno

Non giocava da mesi, ma lo scalpo che si è preso Flavio Cobolli non è per nulla male. L’azzurro sconfigge Marin Cilic al debutto nel torneo ATP di Umago, con un emblematico 6-4 6-3 al termine di una partita di spessore, con pochi errori e giocata con sapienza. Ora resta in attesa di Matteo Arnaldi, che dovrà affrontare il qualificato olandese Jesper De Jong.

Un primo set in cui Flavio fa partita pari con l’illustre avversario, che sentirà inevitabilmente un po’ di ruggine a causa degli svariati mesi di inattività. Già nel primo gioco Cilic deve difendersi da una palla break, ma capitola nel quinto gioco. L’azzurro nel nono gioco va anche vicino a chiudere la frazione nel nono gioco, non riuscendo a sfruttare una palla set, e nel game successivo rischia anche la rimonta, anche a causa di un avallamento nel centro del campo che fa schizzare verso l’alto due colpi del croato. Cobolli rimane però centrato e, con le sue traiettorie, riesce ad incamerare la prima frazione.

E nel secondo set la maggiore freschezza atletica dell’azzurro sembra prevalere. Cilic commette qualche errore di troppo, steccando un paio di colpi, e regala il break a Cobolli, che sfiora anche il 3-0 pesante da cui il vincitore di un US Open riesce a salvarsi. In un quarto gioco combattuto il croato alza il livello, ottiene una palla break per tornare in linea di galleggiamento ma Flavio se la cava con pazienza, prima che la pioggia interrompa per un po’ la partita. Dopo essere rientrati in campo, Cilic ci prova e ha delle occasioni di rientrare, ma l’azzurro rimane centrato, e anzi ottiene il break conclusivo nel nono gioco, prendendosi il successo.

Cobolli approfitta della ruggine del suo avversario, sfruttando la bassa resa del servizio (60% con la prima e 45% con la seconda per Cilic) ma la bravura di Flavio è quella di aver lasciato ben poco in battuta, solo 15 punti complessivi in due set, e salvando tutte le palle break a disposizione del croato.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI – LivePhotoSport.it