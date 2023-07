Atletica, Claudio Stecchi vince a Madrid e assalta il record di Gibilisco! Dosso rientra, Coiro sotto i 2′

Claudio Stecchi ha vinto il Meeting di Madrid, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro ha trionfato nella gara di salto con l’asta, superando 5.82 metri al terzo tentativo dopo essersi lasciato alle spalle 5.62 e 5.72 alla prima prova. Il toscano ha poi cercato l’assalto al record italiano detenuto da ormai venti anni dal suo allenatore Giuseppe Gibilisco, ovvero il 5.90 con cui si laureò Campione del Mondo nel 2003 (ultimo azzurro a conquistare la medaglia d’oro iridata in una specialità olimpica). Claudio Stecchi ha provato 5.91, ma per ora il primato nazionale resta imbattuto.

Il 31enne ha eguagliato il proprio personale, che aveva siglato l’8 settembre 2020 a Chiari e che poi aveva replicato in versione indoor lo scorso 15 febbraio a Lievin (in quel caso record italiano in sala). Claudio Stecchi era reduce dal convincente quinto posto agli Europei a squadre, quando superò 5.80 al termine di una gara tiratissima e molto equilibrata. Il suo commento rilasciato ai canali federali dopo la gara: ” L’entrata in gara è stata sicura e anche tutti i salti a 82 erano tecnicamente buoni. Sul 5,91 ho cambiato l’asta, la più dura che abbia mai preso: i primi due sono serviti a provarla, il terzo era abbastanza buono ma non è bastato. Comunque sono contento! E ci riproverò…”. Il morale è alto in vista dei Campionati Italiani in programma settimana prossima a Molfetta e soprattutto dei Mondiali che andranno in scena dal 19 al 27 agosto a Budapest. Armand Duplantis resta il favorito acclarato (ma ieri ha perso a Montecarlo), per le medaglie ci sono diversi atleti in lizza…

Altri italiani erano impegnati nella capitale spagnola. Dariya Derkach ha firmato il proprio primato stagionale nel salto triplo con 14.14 metri, mentre Ottavia Cestonaro si è fermata a 14.05: rispettivamente secondo e terzo posto alle spalle della spagnola Ana Peleteiro (14.15 per il bronzo olimpico). Eloisa Coiro ha sfondato la barriera dei due minuti sugli 800 metri per la prima volta in carriera, tagliando il traguardo al quarto posto in 1:59.96 e migliorando il personale di 54 centesimi (quinta italiana di sempre).

Zaynab Dosso è rientrata in scena dopo lo stop degli Europei a squadre e ha chiuso i 100 metri al quarto posto con il tempo di 11.30 (0,1 m/s di vento contrario), assistendo da vicino allo show della giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, impostasi in 10.83. Davide Re sigla lo stagionale sui 400 metri in 45.39 (quinto posto nella prova vinta dal giapponese Yuki Nakajima in 45.12), mentre Hassane Fofana ha vinto la serie B dei 110 ostacoli in 13.49. Linda Olivieri ottava sui 400 hs (56.84), Elisa Di Lazzaro si ferma dopo cinque barriere sui 110 hs (smorfia di dolore).

