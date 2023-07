Hopman Cup 2023: la finale è Svizzera-Croazia, fuori la Spagna nonostante Alcaraz

Saranno Svizzera e Croazia a giocare, domani, la finale di Hopman Cup 2023, la manifestazione mista rinata quest’anno dopo che, dal 2020 compreso, l’Australia aveva deciso di dar spazio prima all’ATP Cup e poi alla United Cup. Trasferitasi a Nizza, in Francia, sulla terra rossa e subito dopo Wimbledon, la competizione si è svolta con sei squadre partecipanti.

Nel girone A si sono confrontate Danimarca (Clara Tauson, Holger Rune), Svizzera (Céline Naef, Leandro Riedi) e Francia (Alizé Cornet, Richard Gasquet). La Danimarca si è fondamentalmente chiamata subito fuori perdendo con Svizzera e Francia per 1-2 nei primi due giorni. Tauson ha fatto il suo, battendo Naef 6-2 6-3 e Cornet 7-6(2) 6-4, mentre Rune si è presentato in formato quantomeno ridotto, per usare un eufemismo, e ha ceduto tanto a Riedi 6-4 6-3 quanto a Gasquet 6-2 6-3. I due doppi misti sono andati alla Svizzera per 6-3 7-5 e alla Francia per 6-4 6-4. Elvetici e transalpini si sono giocati il pass per la finale: Cornet ha battuto Naef 1-6 6-3 [10-8] (qui c’è il super tie-break al posto del terso set), Riedi ha sorpreso Gasquet 3-6 6-3 [10-8], infine il doppio svizzero ha vinto 6-4 7-5.

Quanto al girone B, sono andati in scena Belgio (Elise Mertens, David Goffin), Spagna (Rebeka Masarova, Carlos Alcaraz) e Croazia (Donna Vekic, Borna Coric). Anche qui nessun match si è deciso prima del misto. Il Belgio ha ceduto alla Croazia per 1-2, con 6-2 6-2 di Mertens su Vekic e successivi 6-3 2-6 [10-4] di Coric su Goffin e 7-6(5) 3-6 10-6 del misto croato su quello belga. Immediato è giunto il riscatto sulla Spagna. Ancora Mertens a fare il suo, con il 7-6(3) 2-6 [10-5] su Masarova, poi Alcaraz, alla prima da campione di Wimbledon, ha sconfitto Goffin 4-6 6-4 [10-8], ma nel misto è stato dominio belga 6-3 6-1.

Si è giunti così alla giornata odierna, con Croazia-Spagna. Vekic ha battuto nettamente Masarova 6-2 6-1; molto maggiore la lotta tra Alcaraz e Coric, con il numero 1 ATP vittorioso 6-3 6-7(6) [10-5]. Infine, un incertissimo misto ha consegnato ai croati l’ultimo atto per 1-6 6-4 [14-12], con annesso match point annullato sull’8-9.

