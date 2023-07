ATP Newport 2023: erba francese con Humbert e Mannarino che guadagnano la semifinale

Programma in formato mini per quel che riguarda Newport in singolare oggi. I quarti di finale, infatti, sono stati smistati su due giornate, fatto piuttosto inusuale per qualsiasi torneo sul circuito maggiore, in cui normalmente il giorno a essi deputato è il venerdì. E tutto gira in chiave francese.

Nel primo dei due match di oggi, quantomeno particolare l’andamento: Adrian Mannarino vince il primo set per 6-0 contro l’australiano Jordan Thompson, poi incredibilmente si fa rimontare da un vantaggio di 5-2 con doppio break di vantaggio nel secondo, che perde al tie-break per 7-4. Si riprende, comunque, per chiudere sul 6-0 6-7(4) 6-2.

Il secondo confronto, invece, vede finire il cammino di Kevin Anderson. Il sudafricano, al rientro dopo oltre un anno, è costretto a lasciar passare l’altro transalpino Ugo Humbert. Ma non lo fa senza lottare: Dopo il netto 6-2 del primo set, recupera un break di svantaggio nel secondo e poi, sotto 5-4 dopo aver perso il servizio di nuovo, sale sullo 0-30, ma Humbert vince quattro punti in fila e s’impone per 6-2 6-4.

Domani solo USA in campo, con due confronti tutti particolari. Da una parte Mackenzie McDonald contro la clamorosa cavalcata di Alex Michelsen, classe 2004 già campione in doppio a Wimbledon nel torneo junior 2022, dall’altra due nomi invece ben noti: Tommy Paul e John Isner.

