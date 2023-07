ATP Bastad 2023, Andrey Rublev, Alexander Zverev e Casper Ruud ai quarti di finale

Poche sorprese nella giornata odierna dell’ATP di Bastad. Sulla terra rossa svedese, i grossi calibri non hanno tradito le attese e in vista dei quarti di finale ci saranno incroci di un certo interesse. In casa Italia, Lorenzo Musetti è chiamato domani all’impegno contro l’austriaco Filip Misolic.

Il norvegese Casper Ruud (n.4 del mondo) si sbarazzato con il punteggio di 6-2 6-4 del russo Alexander Shevchenko. Un match ben gestito dallo scandinavo che, messa in archivio la negativa esperienza sull’erba, si rilancia in vista di quel che sarà. Sul cammino di Ruud, nei quarti di finale, ci sarà l’austriaco Sebastian Ofner (n.58 del mondo) a segno per 4-6 6-4 6-4 contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.53 ATP).

Missione compiuta anche per Andrey Rublev. Il n.7 del ranking ha sconfitto con il punteggio di 6-3 7-6 (4) il connazionale Pavel Kotov (n.89 del mondo). Nei quarti di finale si prospetta un incrocio stuzzicante visto che ci sarà il tedesco Alexander Zverev (n.19 ATP). Sascha ha vinto in maniera nettissima contro il brasiliano Thiago Monteiro (n.122 del mondo) con lo score di 6-1 6-0.

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI