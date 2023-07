ATP Gstaad 2023, Cachin manda a casa Bautista Agut, Munar sconfigge Wawrinka

Il torneo di Gstaad si avvicina verso la conclusione. In Svizzera siamo arrivati ai quarti di finale, che non vedranno italiani in gioco dopo il ko di Lorenzo Sonego nel pomeriggio contro Albert Ramos-Vinolas.

Contro di lui ci sarà Juan Pablo Varillas, che ha lasciato la miseria di tre giochi all’argentino Facundo Bagnis. Il peruviano si conferma come un giocatore di ottimo livello sulla terra rossa, superficie su cui aveva ottenuto gli ottavi di finale al Roland Garros battendo sulla sua strada Hubert Hurkacz e Roberto Bautista Agut.

E a proposito di quest’ultimo, cade lo spagnolo, prima testa di serie del torneo, con un doppio 7-6 contro l’argentino Pedro Cachin. Che è sempre uno specialista della superficie, ma lo spagnolo conferma come questo 2023 non sia proprio il suo anno, con la semifinale ad Halle che sembra più una parentesi più che una vera ripresa.

Contro Cachin ci sarà un altro spagnolo, Jaume Munar, che ha battuto Stan Wawrinka. Lo svizzero sembrava avere in mano la partita sul set point conquistato sul 5-2 in suo favore, ma si spegne la luce avanti al proprio pubblico, lasciando all’iberico campo libero ed una vittoria che sembrava impossibile fino a poco più di un’ora prima.

ATP GSTAAD 2023, RISULTATI 20 LUGLIO

J. P. Varillas b. F. Bagnis 6-2 6-1

A. Ramos-Vinolas b. L. Sonego 6-3 3-6 6-4

P. Cachin b. R. Bautista Agut 7-6 7-6

J. Munar b. S. Wawrinka 7-6 6-1

Foto: LaPressre