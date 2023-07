ATP Gstaad 2023: Pedro Cachin conquista il suo primo titolo della carriera

La prima volta di Pedro Cachin. L’argentino conquista il suo primo titolo a livello ATP a Gstaad, battendo in finale lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas in rimonta con il punteggio di 3-6 6-0 7-5 dopo due ore e ventuno minuti di gioco.

Nel primo set Cachin non sfrutta due palle break in apertura e poi è lui a perdere il servizio nel terzo gioco. Ramos-Vinolas non concede occasioni all’avversario e alla fine riesce a strappare ancora la battuta all’argentino nel nono game, andando a conquistare la prima frazione per 6-3.

Il secondo set è un monologo di Cachin. L’argentino ottiene subito il break in apertura e poi replica anche nel terzo gioco. Il numero 90 del mondo domina completamente e strappa ancora il servizio allo spagnolo, chiudendo il secondo set sul 6-0.

Cachin prosegue la striscia di game consecutivi anche in avvio di terzo set. L’argentino si porta sul 2-0 e poi sul 4-2 e sembra chiudere i conti. Ramos, però, riesce a rimontare e trova il controbreak nell’ottavo gioco. Cachin si procura altre due palle break nell’undicesimo game e alla seconda occasione toglie la battuta all’avversario. Cachin chiude per 7-5 e si regala la vittoria a Gstaad.

FOTO: Lapresse