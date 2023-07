ATP Eastbourne 2023, risultati 1° luglio: Francisco Cerundolo batte due statunitensi e conquista il titolo

Doppio impegno per i tennisti ancora in gara ad Eastbourne, in Gran Bretagna, nel torneo di categoria ATP 250: sull’erba britannica il titolo va all’argentino Francisco Cerundolo, che batte in finale lo statunitense Tommy Paul. Fuori in semifinale l’altro statunitense Mackenzie McDonald ed il transalpino Grégoire Barrère.

Nella prosecuzione della semifinale interrotta ieri Francisco Cerundolo, avanti 5-2 nel terzo set, strappa la battuta a zero a Mackenzie McDonald e si impone per 2-6 7-5 6-2, mentre nell’altro match Tommy Paul regola Grégoire Barrère con lo score di 6-4 6-3.

L’ultimo atto dunque mette di fronte il numero 4 del seeding, l’argentino Francisco Cerundolo, ed il numero 2 del tabellone, lo statunitense Tommy Paul: a spuntarla, in tre set, è proprio il sudamericano, che si impone con il punteggio di 6-4 1-6 6-4.

ATP EASTBOURNE 2023 – RISULTATI 1° LUGLIO

Semifinali

Francisco Cerundolo batte Mackenzie McDonald 2-6 7-5 6-2

Tommy Paul batte Grégoire Barrère 6-4 6-3

Finale

Francisco Cerundolo batte Tommy Paul 6-4 1-6 6-4

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI