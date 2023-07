ATP Bastad 2023: Rublev travolge Ruud e conquista il titolo

Un eccezionale Andrey Rublev trionfa nel torneo ATP di Bastad. Quello sulla terra rossa svedese è il quattordicesimo titolo della carriera per il tennista russo, il secondo in questa stagione dopo quello vinto a Montecarlo. Quest’oggi in finale Rublev ha sconfitto in due set il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-0 dopo un’ora e mezza di gioco.

Una partita che è stata in equilibrio nel solo primo set, mentre nella seconda frazione Rublev ha completamente travolto Ruud. Il russo ha concluso con 6 ace e soprattutto ha vinto oltre l’80% dei punti quando ha servito la prima, mentre Ruud il 60%.

Dopo un iniziale equilibrio, Rublev strappa il servizio nel quinto gioco al norvegese. Ruud riesce ad agguantare la parità nell’ottavo game, mentre in quello successivo tiene il servizio dopo aver cancellato anche due palle break. Si va di conseguenza al tie-break che viene vinto dal russo per 7-3.

Il secondo set è un monologo del numero sette del mondo. Rublev ottiene il break in un secondo game tiratissimo. Un nuovo break arriva nel quarto gioco ed in quello successivo Ruud ha due occasioni per accorciare le distanze. Rublev annulla tutto, poi toglie ancora la battuta all’avversario e chiude 6-0, conquistando il torneo.

Foto: LPS