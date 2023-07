L’Italia ha conquistato la prima medaglia d’oro agli Europei Under 23 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). La 4×100 maschile ha letteralmente fatto saltare il banco e ha trionfato con il nuovo record nazionale di categoria (38.92) e battendo la Francia per appena tre millesimi (38.917 il crono preciso degli azzurri contro il 38.920 dei transalpini). Successo straripante per la staffetta tricolore, capace di imporsi al termine di una gara di altissima intensità e chiusa con un’esultanza sfrenata. I nostri portacolori erano stati eliminati in semifinale nella gara individuale, ma quando si è formato il quartetto hanno saputo fare la differenza.

Eric Marek è uscito in maniera brillante dai blocchi di partenza e ha lanciato uno spettacolare Matteo Melluzzo, autore di una seconda frazione decisamente rimarchevole e che porta l’Italia ai piani nobili (annotiamo il 9.38 di parziale). Cambio valido con Marco Ricci che pennella una buonissima curva (9.63, secondo crono) e poi consegna un testimone lungo a Junior Tardioli, il quale non si scompone e si esalta in maniera perentoria (9.23 di lanciato), surclassando la Polonia (39.06) e la Grecia (39.09), e soprattutto contenendo la risalita del transalpino Pablo Mateo.

Dopo l’apoteosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la staffetta italiana riesce a vincere anche in questo contesto, con nuovi interpreti: Melluzzo e Ricci si sono già visti con la Nazionale maggiore (che tornerà in pista venerdì 21 luglio a Grosseto per cercare di blindare la qualificazione ai Mondiali di Budapest), Tardioli e Marek sono due nomi nuovi che fanno ben sperare. Dopo i due argenti conquistati mercoledì pomeriggio nella marcia, l’Italia torna a muovere il proprio medagliere in questa rassegna continentale di categoria e ora spera di rimpinguare il bottino, soprattutto con Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli e Larissa Iapichino nel salto in lungo.

Foto: FIDAL/Colombo