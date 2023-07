GTWC Europe, Misano gara-1: Mercedes trionfa con Boguslavskiy/Marciello

Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy dominano la scena e vincono race-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Misano Adriatico. Mercedes trionfa con Akkodis ASP, il team francese domina la scena con margine sulla concorrenza.

Gara a senso unico sin da subito per l’elvetico ed il russo che hanno condotto in scioltezza la prova dal via fino alla bandiera a scacchi. Giacomo Altoé/Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing #14/Ferrari) e Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/BMW) hanno completato il podio, rispettivamente in seconda ed in terza piazza.

Menzione d’onore per la coppia belga del Team WRT, formazione che è scattata dalla 22ma piazza complessiva dopo una qualifica mediocre. I campioni in carica hanno saputo rimontare, abili a concludere davanti a Frédéric Vervisch/Nicolas Baert (Comtoyou Racing #12/Audi) e ad Albert Costa/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69/Ferrari).

Valentino Rossi/Maxime Martin (WRT #46) tagliano il traguardo in ottava posizione. Buona prestazione anche da parte dell’italiano e del belga, perfetti nell’approfittare di ogni situazione per risalire la china in una prova che non ha mai visto l’intervento della Safety Car.

Domani alle 9.00 la Q2, successivamente alle 15.00 la seconda gara del week-end.

Foto: LPS