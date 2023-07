ATP Amburgo 2023: Ruud se la cava con Garin, Altmaier schianta Rublev

I magnifici otto ad Amburgo. Abbiamo il quadro dei quarti di finale nell‘ATP 500 sulla terra tedesca, tra di loro anche Lorenzo Musetti che ha avuto ragione anche di Jozef Kovalik nella continuazione del match di ieri.

Un set da dimenticare, poi il dominio per Casper Ruud. Un inizio di partita da incubo per il numero 1 del tabellone, che viene dominato in avvio da Cristian Garin, uno che sul rosso ci sa stare. Poi però il norvegese si ricorda che anche lui non disprezza questa superficie e lascia solo quattro giochi al suo avversario.

Per lui il giovane Arthur Fils, che conferma ulteriormente di essere uno dei giovani più interessanti del circuito superando Dusan Lajovic nonostante sia partito ad handicap in entrambi i set. Il transalpino arriva per la quarta volta ai quarti di finale in questo 2023, la seconda su terra. E la prima volta ha addirittura vinto il torneo contro Francisco Cerundolo a Lione.

Nella parte bassa di tabellone, fragorosa caduta di Andrey Rublev: il vincitore di Montecarlo viene piallato senza pietà dal tedesco Daniel Altmaier, che si impone con un doppio 6-2. Il suo gioco oggi non ha funzionato, e viene incontro al solido tedesco, che torna ai quarti di un torneo dal 1000 di Madrid.

Per lui ci sarà il cinese Zhang Zhizen, che ha battuto Yannick Hanfmann dopo una battaglia molto tirata e cancellando le chance di derby tedesco ai quarti: buone notizie per Musetti, che si troverà un avversario fattibile in una eventuale semifinale.

ATP AMBURGO, RISULTATI 27 LUGLIO

A. Fils b. D. Lajovic 7-5 7-5

L. Musetti b. J. Kovalik 3-6 6-2 6-4

C. Ruud b. C. Garin 1-6 6-2 6-2

D. Altmaier b. A. Rublev 6-2 6-2

Z. Zhang b. Y. Hanfmann 4-6 6-1 6-4

Foto: LaPresse