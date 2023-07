ATP Amburgo 2023, Djere manda a casa Etcheverry, ok van Assche, Pella e Altmaier

La terra tedesca torna protagonista nella stagione di tennis. Ha preso il via il torneo ATP di Amburgo, storico appuntamento estivo che lo scorso anno vide sorridere Lorenzo Musetti in finale su Carlos Alcaraz. Disputate solo quattro delle partite previste oggi, con la sfida tra Arthur Fils e Daniel Elahi Galan rimandata a domani a causa del prolungamento della giornata, visto che si gioca anche il torneo femminile.

Conosciamo già il primo accoppiamento degli ottavi di finale, che vedrà protagonisti Guido Pella e Laslo Djere. Il serbo ha superato in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 6 del seeding; per lui dunque un altro albiceleste, quel Pella che sta provando a recuperare quella top 50 in cui stazionava due anni fa e che ha battuto tre set Tiago Monteiro.

Derby francese che va invece a Lucas van Assche, che supera Alexandre Muller; ad aiutarlo sono la moltitudine di palle break che ha avuto a disposizione, venti in undici giochi in risposta, sarà lui a sfidare il vincitore del match tra Pedro Cachin e Alejandro Davidovich Fokina. Passa anche Daniel Altmaier, che sconfigge Richard Gasquet dopo che nel secondo set si è ritrovato sotto di due break. Ci sono volute cinque palle match per il tedesco, che potrà sfidare al secondo turno uno tra Bernabe Zapata Miralles ed Andrey Rublev.

ATP AMBURGO 2023, RISULTATI 24 LUGLIO

L. van Assche b. A. Muller 7-6 6-4

L. Djere b. T. M. Etcheverry 7-6 6-3

G. Pella b. T. Monteiro 6-3 4-6 6-4

D. Altmaier b. R. Gasquet 7-5 6-4

Foto: LaPresse