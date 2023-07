Atletica, Ottavia Cestonaro vince a La-Chaux-de-Fonds: volo oltre i 14 metri. Lorenzo Patta: terzo crono in carriera!

Il tradizionale Meeting di La-Chaux-de-Fonds (Svizzera) ha regalato risultati molto interessanti in ottica italiana. Ottavia Cestonaro ha vinto la gara di salto triplo con la bella misura di 14.09 metri, stesso risultato di settimana scorsa agli Europei a squadre dove fu seconda. La vicentina ha ben addomesticato una brezza ballerina che, insieme a una temperatura di 15 °C e alla pioggia palesatasi a intermittenza, ha complicato le gare su una pista da sempre molto veloce.

Lorenzo Patta ha realizzato il terzo tempo della carriera sui 100 metri: convincente 10.25 in batteria per il Campione Olimpico della 4×100, che ha poi deciso di non disputare la finale (il camerunese Emmanuel Eseme ha poi vinto con un bel 9.96). Lorenzo Benati ha corso i 400 metri in 45.86, non lontano dal personale di 45.53 siglato settimana scorsa a Chorzow: sesto posto nella gara vinta dall’olandese Isayah Boerds (45.42), mentre Davide Re ha chiuso in settima piazza (46.20). Stagionale per Giancarla Trevisan (52.80) sul giro di pista, chiuso in undicesima piazza nella gara dominata dall’olandese Lieke Klaver (50.40).

Da annotare il quarto crono di Mario Lambrughi sui 400 ostacoli (50.33 al rientro dopo l’infortunio), dove si è imposto l’olandese Nick Smidt (48.36). Sul giro di pista con barriera buoni risultati per Linda Olivieri (quinta in 56.46) e Alice Muraro (settima in 57.19), dove ha giganteggiato la belga Hanne Claes (54.33).

Lorenzo Simonelli si è piazzato secondo sui 110 ostacoli con il tempo di 13.54 (0,7 m/s di vento contrario) alle spalle del francese Wilhem Belocian (13.28). Sui 100 ostacoli, invece, quarto posto per Elena Carraro (13.13) e sesto per Giada Carmassi (13.32) nella gara vinta dalla sudafricana Marione Fourie (12.80).

