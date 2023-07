Atletica oggi, Europei U23: orari 12 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi mercoledì 12 luglio si aprono gli Europei Under 23 di atletica leggera. A Espoo (Finlandia) si alza il sipario sulla rassegna continentale di categoria e si assegneranno le prime medaglie: l’appuntamento è nel pomeriggio italiano con la disputa delle due 20 km di marcia (maschile e femminile). L’Italia si gioca carte molto importanti come quelle di Andrea Cosi (decimo agli Europei assoluti lo scorso anno) e Alexandrina Mihai. Coltivano ambizioni anche Vittoria Di Dato, Davide Finocchietti ed Emiliano Brigante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi mercoledì 12 luglio agli Europei Under 23 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su allathletics.tv, verrà comunque garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 23 OGGI

Mercoledì 12 luglio

17.00 20 km di marcia (femminile)

17.30 20 km di marcia (maschile)

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA UNDER 23: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA UNDER 23

20 km di marcia (femminile): Alexandrina Mihai, Vittoria Di Dato.

20 km di marcia (maschile): Andrea Cosi, Davide Finocchietti, Emiliano Brigante.

Foto: FIDAL