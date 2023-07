Atletica, Michele Fina solleva il giavellotto italiano: bronzo agli Europei Under 23!

Michele Fina ha conquistato una bella medaglia di bronzo nel tiro del giavellotto agli Europei Under 23 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). Un risultato che fa morale, in una specialità spesso complessa alle nostre latitudini e che aspettava da tempo un atleta in grado di mettersi in mostra a livello internazionale.

Con una magica spallata da 77.23 metri, piazzata al quinto tentativo, il friulano ha ritoccato di quasi due metri il precedente personale (75.52 il 16 aprile a Treviso) e ha ampiamente riscattato la prestazione sottotono esibita tre settimane fa agli Europei a squadre (69.47 e quattordicesimo posto nel weekend poi risultato trionfale per l’Italia).

Il 20enne allenato da Carlo Sonego, da pochi mesi entrato in Esercito, ha ottenuto il miglior risultato in carriera in campo internazionale, dopo che nel 2021 fu 15mo ai Mondiali Under 20 e 13mo agli Europei Under 20. Si tratta della quarta medaglia per l’Italia in questa rassegna continentale di categoria, dopo il trionfo ottenuto poco fa dalla 4×100 maschile e i due argenti ottenuti nella marcia mercoledì pomeriggio. L’ucraino Artur Felfner ha dominato la gara con un roboante 83.04 metri, lasciandosi abbondantemente alle spalle il finlandese Topias Laine. Michele Fina è riuscito a battere l’altro finlandese Janne Laespae per appena quattro centimetri.

Foto: FIDAL/Colombo