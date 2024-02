Atletica, i convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci. Parata di stelle azzurre con Fabbri al vertice

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica leggera, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci, che andrà in scena a Leiria (Portogallo) nel weekend del 9-10 marzo. Per la rassegna sono stati chiamati in causa 18 azzurri (9 uomini e 9 donne), che faranno parte delle due squadre assolute e delle due squadre under 23.

Spicca la presenza di quattro big assoluti del nostro movimento: Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso (saranno di rientro dai Mondiali Indoor previsti questo fine settimana); Sara Fantini nel lancio del martello e Daisy Osakue nel lancio del disco. Da ricordare anche due giovani di spessore come Michele Fina (lancio del giavellotto) e Rachele Mori (lancio del martello).

Leonardo Fabbri è argento iridato all’aperto con la sassata da 22.34 metri firmata lo scorso anno a Budapest e durante questo inverno si è già spinto a 22.37 metri (seconda prestazione mondiale stagionale). Zane Weir è il Campione d’Europa indoor e vanta un superbo personale di 22.44 metri all’aperto, due anni fa si impose in Coppa Europa con 21.99.

Sara Fantini ha partecipato alle ultime due finali mondiali ed è bronzo europeo in carica, Daisy Osakue ha trionfato in Coppa Europa nel 2022, Michele Fina è il bronzo europeo under 23 e Rachele Mori è Campionessa del Mondo under 20. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per la Coppa Europa di lanci.

CONVOCATI COPPA EUROPA LANCI

UOMINI

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Alessio Mannucci (lancio del disco)

Marco Lingua (lancio del martello)

Michele Fina (tiro del giavellotto)

DONNE

Anna Musci (getto del peso)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Stefania Strumillo (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Paola Padovan (tiro del giavellotto)

UOMINI U23

Segond Emmanuel Musumary (getto del peso)

Stefano Marmonti (lancio del disco)

Davide Costa (lancio del martello)

Giovanni Frattini (tiro del giavellotto)

DONNE U23

Sara Verteramo (getto del peso)

Emily Conte (lancio del disco)

Rachele Mori (lancio del martello)

Margherita Randazzo (tiro del giavellotto)