L’Italia ha conquistato sei medaglie nella terza giornata di gare agli Europei Under 23 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). A risplendere più di tutte è il meraviglioso oro vinto dalla 4×100 maschile: Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli sono riusciti a imporsi con il tempo di 38.92, battendo la Francia per appena tre millesimi.

Doppietta d’argento tra gli ostacoli: Lorenzo Simonelli ha inscenato uno splendido duello con il francese Sasha Zhoya, arrendendosi soltanto dopo l’ultima barriera (13.31 contro 13.35); Elena Carraro ha festeggiato in 12.97 precedendo l’ungherese Anna Toth per cinque millesimi nella gara dominata dalla svizzera Ditaji Kambundji (12.68).

Doppia gioia sui 10000 metri femminili, dove Sara Nestola è seconda in 33:17.51 davanti alla compagna Aurora Bado (34:12.75), entrambe alle spalle della britannica Alice Goodall (33:16.45). La festa è completata dal bronzo di Michele Fina nel tiro del giavellotto: personale di 77.23 per chiudere alle spalle dell’ucraino Artue Felfner (83.04) e del finlandese Topias Laine (79.77). Di seguito i risultati delle altre finali di giornata.

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – La francese Marie-Julie Bonnin vince superando 4.50 metri al terzo tentativo e facendo scacco matto nei confronti della belga Elien Vekemans (4.45), mentre il bronzo finisce al collo della norvegese Kitty Friele Faye (4.40). Giada Pozzato chiude in decima posizione (4.00 alla prima, poi tre nulli a 4.15).

3000 SIEPI (FEMMINILE) – Dominio totale della tedesca Olivia Guerth, che si impone in 9:26.88 lasciandosi abbondantemente alle spalle la lituana Greta Karinauskaite (9:30.46) e la spagnola Marta Serrano (9:41.47).

1500 METRI (MASCHILE) – L’olandese Stefan Nillessen (3:43.35) vince di misura la bella sfida con lo spagnolo Mohamed Attaoui (3:43.63) e lo svedese Samuel Pihlstroem (3:43.73).

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Bordata del tedesco Tizian Lauria, che trionfa con il personale di 19.80 davanti al connazionale Eric Maihoefer (19.44) e al kosovaro Muhamet Ramadani (19.20). Il nostro Riccardo Ferrara non va oltre l’undicesima piazza (18.17).

SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Il turco Ali Eren Unlu si è imposto superando 2.22 al secondo tentativo. Argento in condivisione per gli ucraini Oleh Doroschchuk e Roman Petruck (2.19 alla prima). Il nostro Massimiliano Luiu chiude al sesto posto: 2.15 alla seconda, poi un errore a 2.19 e i due tentativi non superati a 2.22.

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Il francese Simon Gore ha vinto con un balzo da 16.40, battendo lo svedese Gabriel Wallmark (16.24) e il turco Batuhan Cakir (16.16). Enrico Montanari è settimo con 15.87.

4X100 (FEMMINILE) – La Gran Bretagna trionfa con un perentorio 43.04 battendo la Francia (43.39) e la Svizzera (43.59).

Foto: FIDAL/Colombo