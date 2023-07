Atletica, Lorenzo Simonelli ed Elena Carraro argento agli Europei Under 23. Doppietta tra gli ostacoli

Lorenzo Simonelli ha conquistato la medaglia d’argento sui 110 ostacoli agli Europei Under 23 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Espoo (Finlandia). L’azzurro ha dato vita all’attesissimo duello con il giovane talento francese Sasha Zhoya: lo spalla a spalla si è protratto per otto barriere dopo l’eccellente partenza del nosto portacolori, ma una volta valicata l’ultima difficoltà è stato il transalpino ad avere uno spunto migliore e a imporsi in 13.31, precedendo il laziale di cinque centesimi.

Il 21enne, che ieri si era distinto su pista bagnata con il crono di 13.33 (record italiano di categoria), non è riuscito a migliorarsi nell’atto conclusivo e si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Sul volto di Lorenzo Simonelli, allenato da Giorgio Frinolli, si è manifestata un po’ di amarezza, non aveva mai nascosto il sogno di battere il quotato Zhoya e di regalarsi un’ulteriore soddisfazione nel corso di una stagione che si sta rivelando decisamente positiva. Bronzo al collo dell’altro francese Erwann Cinna (13.47).

Elena Carraro è invece stupendo argento sui 100 ostacoli con il tempo di 12.97. Risultato sontuoso per l’azzurra, che ha prevalso sull’ungherese Anna Toth per cinque centesimi e si è regalata un prezioso alloro internazionale, confermandosi su ottimi livelli e sperando anche in un buon futuro. La svizzera Ditaji Kambundji era inarrivabile, meritatamente medaglia d’oro con 12.68.

Foto: Colombo/FIDAL