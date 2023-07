Atletica, Leonardo Fabbri frenato in Diamond League: misura sottotono, Ryan Crouser dominatore

Leonardo Fabbri non è riuscito a incantare a Chorzow (Polonia), dove va in scena l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’italiano si è fermato all’ottavo posto nella gara di getto del peso con la misura di 20.21 metri ottenuta al terzo tentativo, preceduto da un 19.84 e un 20.10 e seguito da due nulli. Il toscano si è lasciato alle spalle esclusivamente il polacco Michal Haratyk e il ceco Tomas Stanek, entrambi incapaci di mettere a segno un lancio.

Il risultato è inferiore alle aspettative del 26enne, che nel corso di questa stagione aveva già trionfato in Diamond League (al Golden Gala nella sua Firenze con la misura di 21.73 metri) e che si era espresso in 21.81 a Pergine Valsugana (secondo riscontro in carriera, non lontano dal personale di 21.99 siglato nel 2020). Leonardo Fabbri dovrà cercare di ritrovare la forma dei giorni migliori in vista dei Mondiali di Budapest, ormai lontani soltanto un mese.

Vittoria annunciata per lo statunitense Ryan Crouser. Il primatista mondiale, dall’alto di un roboante 23.56, ha stampato un 22.55 al sesto tentativo e ha legittimato un successo mai stato in discussione. Il Campione Olimpico ha prevalso sul connazionale Payton Otterdahl (21.88) e sul neozelandese Tom Walsh (21.78), mentre il croato Filip Mihaljevic (21.63) e l’altro americano Josh Awotunde (21.61) sono rimasti giù dal podio.

Foto: Lapresse