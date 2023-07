Una giornata decisamente memorabile ai Campionati Europei U23 di atletica leggera, rassegna in fase di svolgimento a Espoo, in Finlandia. Gli azzurri infatti ha conquistato sei medaglie, tra cui spicca l’eccezionale oro nella 4×100, arrivato grazie alla straordinaria prestazione di Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Junior Tardioli, abili a imporsi con il tempo di 38.92, superando di misura la Francia per appena tre millesimi.

Una gioia incontenibile quella degli azzurri che, ai microfoni della FIDAL, non sono riusciti a trattenere la propria felicità: “Non ci credo ancora, questa staffetta l’abbiamo preparata in pochissimo tempo ma siamo stati davvero bravi a riuscirci in un ‘niente’. Ci stimoliamo a vicenda, negli ultimi due anni il livello si è alzato in maniera esponenziale”, ha detto Matteo Melluzzo. A fargli eco è Eric Marek; “Per me è un punto di partenza, spero le cose possano continuare al meglio, ho iniziato nel migliore dei modi“.

Euforia alle stelle anche per Tardioli: “Abbiamo lavorato molto per arrivare qui bene, questo traguardo alimenta ancora i miei sogni e le mie motivazioni. Siamo una bella squadra, siamo veramente forti”.

Domani, domenica 16 luglio, la rassegna continentale si chiuderà con tante gare da seguire tutte d’un fiato, tra cui spicca quella di Larissa Iapichino, delle finali della staffetta 4×400 maschile, di Francesco Pernici (800 metri), di Matteo Oliveri (asta), Asia Tavernini, Idea Pieroni (alto), Cesare Caiani (3000 siepi) e di Federica Botter (giavellotto). Da ricordare anche Michele Bertoldo nei 400 ostacoli, Emily Conte e Diletta Fortuna (disco), i mezzofondisti nei 10.000 metri (Francesco Guerra, Nicolò Bedini, Konjoneh Maggi) e le semifinali dei 200 con Dalia Kaddari, Marco Ricci e Edoardo Luraschi.

Foto: FIDAL