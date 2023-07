Atletica, i convocati dell’Italia per le Universiadi. In Cina 14 azzurri

Dal 28 luglio all’8 agosto si disputeranno in Cina, per la precisione a Chengdu, le Universiadi, nell’edizione che recupera quella del 2021 saltata per la pandemia. L’atletica azzurra si presenterà in Asia con 14 elementi, di cui 4 uomini e 10 donne.

Le gare dell’atletica si terranno dal 1° al 6 agosto e tra gli azzurri selezionati dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario, in accordo con la direzione tecnica FIDAL, vi sono alcuni atleti che hanno disputato i Campionati Europei U23 di Espoo: spicca la presenza della marciatrice Alexandrina Mihai, d’argento in Finlandia nella 20 km.

I CONVOCATI DELL’ITALIA ALLE UNIVERSIADI

Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950), Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 100hs), Asia Tavernini (Us Quercia), Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli), Alice Muraro (Atl. Vicentina), Alessio Mannucci (Aeronautica), Laura Pellicoro (Bracco Atletica), Andrea Federici (Atl. Biotekna, 100-200), Gabriele Montefalcone (SportRace), Linda Palumbo (Us Quercia) ed Elisa Palmero (Esercito), Cecilia Desideri (Aeronautica), Marta Giaele Giovannini (Atl. Cascina), Gabriele Gamba (Riccardi Milano).

Foto: somrak jendee shutterstock