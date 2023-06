Nuoto, i convocati per l’Italia per le Universiadi 2023: fratelli Lamberti e Giulia D’Innocenzo, osservati speciali

Dal 23 al 30 luglio i Mondiali di Fukuoka (Giappone) si prenderanno la scena e la Federnuoto ha comunicato l’elenco dei convocati per la rassegna iridata dove si cercherà di fare il meglio possibile, tenuto conto di un contesto molto qualificato.

Tuttavia, dal 1° al 7 agosto, nuotatori e nuotatrici avranno un’altra scadenza, ovvero le Universiadi di Chengdu, in Cina. Al Dong’an Lake Sports Park Aquatics Centre, i nostri portacolori andranno a caccia di riscontri di rilievo, volendo anche colpire l’attenzione del Direttore Tecnico, Cesare Butini, in vista di quel che sarà in ottica olimpica.

Una rassegna che, originariamente, avrebbe dovuto tenersi nell’estate del 2021, ma visto quanto accaduto a causa della pandemia Covid-19, ci sono stati degli spostamenti temporali proprio per questioni legate alla sicurezza sanitaria.

Una squadra abbastanza numerosa quella italiana, con 36 atleti (15 donne e 21 uomini) tra cui spiccano le presenze dei fratelli Lamberti (Michele e Matteo) e di una ragazza come Giulia D’Innocenzo, in grande evidenza nel corso del Trofeo Settecolli e miglioratasi sensibilmente sia nei 200 stile libero che nei 100 delfino. Vedremo che cosa farà in questa manifestazione.

CONVOCATI DELL’ITALIA DEL NUOTO ALLE UNIVERSIADI 2023

Atlete (15): Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto), Noemi Cesarano e Antonietta Cesarano (Time Limit), Linda Caponi (Carabinieri), Paola Biagioli (Carabinieri / RN Florentia), Federica Toma (Carabinieri / In Sport), Francesca Pasquino (In Sport), Anita Gastaldi (Vo2 Nuoto Torino), Alessia Ferraguti (Imolanuoto), Sonia Laquinatana (Azzurra 91), Antonella Crispino (Esercito / Assonuoto), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre / In Sport), Francesca Fresia (Aquatica Torino), Giulia Ramatelli (Esercito / Aurelia Nuoto), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene).

Atleti (21): Michele Busa (Imolanuoto), Giovanni Carraro (Riviera Nuoto Dolo), Giovanni Caserta (In Sport), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Christian Ferraro (Nuoto Montebelluna), Nicolò Franceschi (NC Milano), Alessandro Fusco (Fiamme Gialle / CC Aniene), Lorenzo Gargani (CUS Udine), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Lorenzo Glessi (Esercito / Gorizia Nuoto), Giovanni Izzo (Imolanuoto), Matteo Lamberti (Carabinieri / GAM Brescia), Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Brescia), Davide Marchello (Aurelia Nuoto), Samuele Martelli (Hydros Sport), Massimiliano Matteazzi (In Sport), Pierandrea Matteazzi e Alessandro Pinzuti (Esercito / In Sport), Alessio Proietti Colonna (Marina Militare / Aurelia Nuoto), Simone Stefanì (Fiamme Oro / Time Limit), Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino).

Foto: LaPresse