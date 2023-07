Nuoto artistico, Mondiali 2023: nel duo libero l’Austria beffa la Cina. Nona l’Italia

Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti, dopo l’argento nel duo tecnico, non si ripetono e sono none nella finale del duo libero femminile ai Mondiali 2023 di nuoto artistico, in corso a Fukuoka, in Giappone, vinta dall’Austria davanti alla Cina ed al Giappone.

La coppia italiana, entrata in finale con il settimo punteggio, vede scendere la difficoltà totale dell’esercizio da 31.9 a 28.7, facendo calare così sia l’impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione), da 89.00 a 87.55, sia l’esecuzione degli otto elementi (cinque obbligatori, due ibridi e l’acrobatico iniziale), da 124.6813 a 112.5251, con uno score complessivo che arretra da 213.6813 a 200.0751.

Vittoria delle austriache Anna-Maria Alexandri ed Eirini Alexandri, prime con 255.4583, le quali beffano per poco più di due decimi di punto le cinesi Wang Liuyi e Wang Qianyi, seconde a quota 255.2480, mentre salgono sul gradino più basso del podio le nipponiche Higa Moe e Yasunaga Mashiro, terze con 249.5167.

FINALE DUO LIBERO FEMMINILE

1 Austria Anna-Maria Alexandri, Eirini Alexandri 41.05 164.3583 91.1000 255.4583

2 China Wang Liuyi, Wang Qianyi 38.75 159.3480 95.9000 255.2480

3 Japan Higa Moe, Yasunaga Mashiro 39.40 156.6167 92.9000 249.5167

4 Israel Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 39.10 150.2834 85.8500 236.1334

5 Great Britain Kate Shortman, Isabelle Thorpe 35.00 139.5334 86.9500 226.4834

6 Ukraine Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 35.90* 133.0975 91.5500 224.6375

7 USA Megumi Field, Ruby Remati 33.45* 123.6687 85.8500 209.5187

8 Netherlands Bregje de Brouwer, Marloes Steenbeek 30.55* 117.8896 88.1500 206.0396

9 Italy Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero 28.70* 112.5251 87.5500 200.0751

10 Greece Sofia Malkogeorgou, Evangelia Platanioti 27.05* 100.6291 88.8000 189.4291

11 Spain Alisa Ozhogina, Iris Tió 23.25* 83.1937 92.5500 175.7437

12 France Anastasia Bayandina, Eve Planeix 21.20* 80.6042 89.4500 170.0542

PRELIMINARI

1 Austria Anna-Maria Alexandri, Eirini Alexandri 39.85 159.2813 92.1500 251.4313 (Q)

2 Ukraine Maryna Aleksiiva, Vladyslava Aleksiiva 40.25 159.4481 91.6500 251.0981 (Q)

3 USA Megumi Field, Ruby Remati 37.50 141.4459 84.5000 225.9459 (Q)

4 Israel Shelly Bobritsky, Ariel Nassee 36.90 139.8125 85.3500 225.1625 (Q)

5 Spain Alisa Ozhogina, Iris Tió 34.55 130.5292 92.6500 223.1792 (Q)

6 Netherlands Bregje de Brouwer, Marloes Steenbeek 33.55* 130.9916 86.7000 217.6916 (Q)

7 Italy Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero 31.90* 124.6813 89.0000 213.6813 (Q)

8 France Anastasia Bayandina, Eve Planeix 27.15* 105.5875 88.1500 193.7375 (Q)

9 China Wang Liuyi, Wang Qianyi 21.50* 88.8208 95.9000 184.7208 (Q)

10 Great Britain Kate Shortman, Isabelle Thorpe 25.80* 98.1645 86.4500 184.6145 (Q)

11 Japan Higa Moe, Yasunaga Mashiro 21.85* 86.1083 92.0500 178.1583 (Q)

12 Greece Sofia Malkogeorgou, Evangelia Platanioti 24.50* 84.5249 88.5000 173.0249 (Q)

Foto: LaPresse