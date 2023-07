Atletica, Fred Kerley battuto sui 100! Sconfitta dopo 14 mesi, Simbine stende il Campione del Mondo

Fred Kerley ha perso! Questa è la grande notizia che arriva da Chorkow, sede dell’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione del Mondo dei 100 metri è stato battuto dal sudafricano Akani Simbine in Polonia: lo statunitense si è fermato a 9.98 (vento nullo) e si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del suo avversario, autore di 9.97. Fred Kerley ha dovuto chinare il capo dopo oltre un anno di imbattibilità. La sua ultima sconfitta nella distanza di riferimento risaliva al 28 maggio 2022, quando a Eugene fu secondo in Diamond League alle spalle di Travyon Bromell.

Dopo il ko casalingo aveva infilato 11 successi di fila: sette lo scorso anno (Golden Gala, tre ai Trials, tre ai Mondiali) e quattro in questa stagione (due a Yokohama, le altre in Diamond League tra Rabat e Firenze). Fred Kerley, che in questa annata agonistica aveva corso un super 9.88 proprio in Giappone, non raccoglie ottimi segnali da questa trasferta e lo stato d’animo non può essere dei migliori quando manca un mese ai Mondiali di Budapest. Ricordiamo che negli ultimi mesi il vicecampione olimpico si è reso protagonista di alcuni battibecchi sui social con Marcell Jacobs, che a Tokyo lo sconfisse in maniera sonora.

Il Campione Olimpico è fermo ai box per i noti problemi fisici, con l’auspicio che possa recuperare per la rassegna iridata. Akani Simbine batte invece un colpo e potrebbe essere un outsider a Budapest. Sorprendente terzo posto del camerunense Emmanuel Eseme (9.98), che ha preceduto l’altro americano Cravont Charleston (9.99) e il giamaicano Yohan Balek (10.01), mentre l’altro statunitense Marvyn Brace è soltanto sesto (10.10).

Foto: Lapresse