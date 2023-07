Atletica, Francesco Fortunato vince la 10 km di marcia ai Campionati Italiani: 4° personale e testa ai Mondiali

Francesco Fortunato ha vinto la 10 km ai Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, incominciati oggi a Molfetta (in provincia di Bari). Il pugliese ha trionfato a una trentina di chilometri da casa (è nato Andria), di fronte a un pubblico numeroso accorso per sostenere il proprio beniamino. Il 28enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 39:50, ovvero il quarto crono della propria carriera, 54 secondi sopra al proprio personale di 38:56 siglato lo scorso 30 aprile a Madrid. Confermato il pronostico della vigilia, che lo vedeva chiaramente favorito dopo gli eccellenti risultati ottenuti in primavera.

Si tratta dell’ennesima conferma della caratura internazionale raggiunta dall’allievo di Riccardo Pisani, che lo scorso 21 maggio aveva trionfato nella 20 km degli Europei a squadre con il personale di 1h18:59. Ottimi segnali in vista dei Mondiali, che andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto: il nostro portacolori potrebbe essere un grande outsider sulla doppia distanza. Francesco Fortunato, 15mo agli ultimi Mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nonché quinto agli Europei 2022, ha portato a casa il 14mo tricolore assoluto della propria carriera.

Secondo posto per il classe 2000 Riccardo Orsoni (40:21, personale), terza piazza per il classe 2001 Andrea Cosi (41:15). Giù dal podio Gianluca Picchiottino (42:29), Davide Finocchietti (43:09), Aldo Andrei (45:01). Ricordiamo che era assente Massimo Stano: il Campione Olimpico della 20 km e Campione del Mondo della 35 km tornerà per la rassegna iridata, dopo che in primavera era stato terzo agli Europei a squadre.

Foto: Lapresse