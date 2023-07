Atletica, Filippo Tortu spacca tutto a Molfetta: tempo sontuoso sui 200, si strappa la maglia e regala magie

Filippo Tortu ha regolato emozioni memorabili sui 200 metri ai Campionati Italiani Assoluti, spolverando il suo innato talento e dimostrando uno stato di forma straripante, nonostante la sub-lussazione alla spalla destra in cui era incappato nove giorni fa in occasione del mirabile impegno in staffetta (38.04 a Grosseto e pass per i Mondiali). Il Campione Olimpico della 4×100 ha pennellato un mezzo giro di pista davvero encomiabile e ha trionfato con un perentorio 20.14 (1,7 m/s di vento favorevole), fermandosi ad appena quattro centesimi dal proprio personale siglato lo scorso anno a Nairobi e sua terza prestazione in carriera.

Il velocista brianzolo, bronzo agli ultimi Europei su questa distanza, aveva sempre deluso sui 200 metri in questa stagione: 20.30 il 13 maggio a Nairobi (non sfruttò l’altura), 20.41 il 2 giugno al Golden Gala di Firenze, 20.61 il 25 giugno agli Europei a squadre di Chorzow. Oggi abbiamo però assistito alla rinascita agonistica in una gara individuale da parte di Filippo Tortu, la cui partecipazione a questo evento era in dubbio fino a un paio di giorni fa dopo l’infortunio rimediato settimana scorsa. Nonostante il taping all’articolazione, il 25enne è parso in forma smagliante e ora può ben sperare in vista dei Mondiali, ormai distanti soltanto tre settimane.

Filippo Tortu è uscito brillantemente dai blocchi di partenza, ma a fare la differenza è stata l’impostazione di curva: non lo avevamo praticamente mai visto a questi livelli in quel fondamentale. Sul rettilineo ha poi messo il turbo e ha espresso tutti i propri cavalli, chiudendo in spinta e in maniera convincente. Una volta tagliato il traguardo il nostro portacolori ha inscenato un’esultanza incredibile: ha strappato la propria maglia e poi ha mimato un calcio all’aria, degno di un giocatore professionista. Ammonizione inevitabile, ma accogliamo con favore l’entusiasmo dell’azzurro dopo un momento di difficoltà.

Filippo Tortu ha tra l’altro conquistato il Trofeo Mennea, messo in palio per la prima volta in questa edizione degli Assoluti andata in scena a Molfetta (in provincia di Bari). Il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi sui 100 metri, nonché finalista mondiale sulla distanza, Campione Olimpico della 4×100 e bronzo europeo dei 200 rimpingua il proprio palmares con un riconoscimento di grande prestigio. Alle sue spalle si sono piazzati Fausto Desalu (20.52 per il Campione Olimpico della 4×100, al rientro da un infortunio), Marco Ricci (20.69) e Mattia Donola (20.86).

Foto: Lapresse