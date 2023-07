Atletica, Carraro convince a Lucerna. Benati 46 tondo, Bruni si ferma a 4.45, buon Meslek

Elena Carraro è la nota migliore della pattuglia italiana impegnata al Meeting di Lucerna, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Dopo la medaglia d’argento conquistata sui 100 ostacoli agli Europei Under 23 e alla vigilia dell’esordio in Diamond League, l’azzurra ha corso in 13.00 (0,3 m/s di vento a favore) e ha chiuso la seconda serie al terzo posto (nono tempo complessivo).

Ossama Meslek è invece ottimo terzo sui 1500 metri in 3:38.12 nella gara vinta dallo spagnolo Adel Mechaal con 3:37.36. Eleonora Marchiando è tornata sotto i 56 secondi sui 400 ostacoli: terza prestazione in carriera in 55.55 per chiudere al quinto posto. Lorenzo Benati è sesto in 46.00 sui 400 metri. Roberta Bruni supera 4.45 metri al terzo tentativo, poi commette tre nulli a 4.55 e termina in nona piazza. Marco Fassinotti quinto nel salto in alto con 2.18, Alessio Mannucci ottavo nel lancio del disco con 60.61 metri.

Foto: Colombo/FIDAL