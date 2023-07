L’Italia sta inseguendo la qualificazione ai Mondiali 2023 di atletica leggera con la 4×100 maschile. Il quartetto tricolore occupa il settimo posto nel ranking dei tempi che promuove le migliori otto compagini alla rassegna iridata e il periodo per ottenere il crono utile ormai è agli sgoccioli (la finestra si chiuderà il 30 luglio), ma il 38.38 timbrato a Firenze lo scorso 7 maggio non fa dormire sonni tranquilli e proprio per questo motivo la staffetta tornerà in gara venerdì 21 luglio a Grosseto (all’interno dei Campionati Nazionali juniores).

Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità, ha stravolto la formazione per l’occasione. Filippo Tortu è stato infatti spostato in seconda frazione e a Samuele Ceccarelli è stato assegnato il rettilineo finale: un’inversione di ruolo tra il Campione Olimpico della 4×100 (memorabile la sua volata conclusiva a Tokyo in rimonta sui britannici) e il Campione d’Europa dei 60 metri indoor, che sarà alla sua seconda esperienza in staffetta dopo gli Europei a squadre. Lorenzo Patta è stato spostato: dal lancio, come si era visto ai trionfali Giochi, è slittato in terza frazione e così il suo posto sui blocchi di partenza è stato preso da Roberto Rigali, reduce da un convincente 10.25 al Challenge di Modena.

Tanti mutamenti che si spera possano portare al risultato desiderato: migliorare il 38.38 e mettere al sicuro la qualificazione ai Mondiali. L’appuntamento è alle ore 18.45, in caso di necessità ci sarà spazio anche per un secondo tentativo alle ore 20.05. Per l’occasione è stata imbastita anche una staffetta Under 23 con Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Lorenzo Simonelli. I due team azzurri saranno affiancati in pista da Malta.

FORMAZIONI 4X100 PER GROSSETO: I QUARTETTI DELL’ITALIA

ITALIA A: Roberto Rigali – Filippo Tortu – Lorenzo Patta – Samuele Ceccarelli

ITALIA UNDER 23: Eric Marek – Matteo Melluzzo – Marco Ricci – Lorenzo Simonelli

Foto: Grana/FIDAL