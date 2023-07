Atletica, Andrew Howe torna in gara! “Niente ritiro, sogno gli Europei 2024 con Furlani”

Non sembra finita la parabola di Andrew Howe, almeno in fatto d’atletica. Il reatino, primatista italiano nel salto in lungo con quegli 8.47 metri che lo portarono all’argento mondiale di Osaka 2007, non è attivo da due anni, ma questo non significa che si sia ritirato. O almeno, non nella sua idea.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, queste sono le sue parole: “Ho annunciato che avrei fatto una gara d’addio, ma sto ancora bene, anche in pedana. Stimolato da Mattia Furlani, reatino come me, ho un sogno: partecipare insieme a lui agli Europei di Roma 2024. In settembre, allenandomi proprio nella Capitale, dove ora vivo, riparto“.

Ed è proprio vero che Rieti chiama Rieti: a 38 anni, Howe proprio da un suo concittadino ha raccolto la spinta per continuare. La decisione di ritirarsi sembrava arrivata all’inizio dell’anno, con la volontà di diventare soltanto allenatore.

Un proposito, evidentemente, terminato anche in virtù della propria buona condizione fisica. Già una volta, ma per un lungo infortunio, si era dovuto fermare tra 2012 e 2013. Stavolta, però, c’è la voglia di dimostrare che l’età per certi versi è, e resta, un numero.

Foto: LaPresse / Olycom