Atletica, Ceccarelli tranquillizza: “Mi sono spaventato, contento di essere arrivato sano al traguardo”

Samuele Ceccarelli, dopo il problema muscolare di ieri ai Campionati italiani, è pronto a tranquillizzare tutti. Non ci sono particolari questioni, almeno per il momento, e per l’azzurro la giornata si trasforma, più semplicemente, in uno spavento passato.

Queste le sue parole al sito della FIDAL: “Ho provato a dare qualche zampata in più, quando a metà gara ho visto che gli avversari stavano iniziando a risalire. La tensione da competizione oggi c’era, ammetto che rispetto ad altre gare sia stata decisamente più impegnativa, dal punto di vista dell’approccio fisico e psicologico, a causa di qualche fastidio o risentimento di routine. In finale, poi, mi è venuto un crampo al bicipite, mi sono spaventato lì per lì, e sono contento di essere arrivato in fondo sano“.

Spiegata direttamente da lui, dunque, la ragione per cui ha evidenziato in modo chiaro dei problemi a una coscia. Ma il ventitreenne di Massa non sembra intenzionato a fermarsi, nonostante questo che si può quasi classificare come un “non intoppo”.

Arrivato a raggiungere il tempo di 10″13 quest’anno sia a Firenze che a Chorzow, Ceccarelli ha vinto sia gli Assoluti indoor che quelli outdoor. E, quest’anno, la sua performance principale rimane quella, chiaramente, dell’oro europeo nei 60 metri indoor davanti a Marcell Jacobs.

Foto: Grana / FIDAL