Arnaldi prosegue la scalata al ranking ATP: che balzo ad Umago. E se avanzasse ancora…

Continua il magnifico percorso di Matteo Arnaldi all’ATP 250 di Umago. Dopo le vittorie degli scorsi giorni contro l’olandese Jesper De Jong (per 6-3 6-2 al primo turno) e il connazionale Flavio Cobolli (per 6-3 7-6 agli ottavi), l’italiano classe 2001 ha sconfitto oggi il ceco Jiri Lehecka per 3-6 6-2 6-4 e si è così qualificato per la semifinale, dove a sfidarlo ci sarà l’australiano Alexei Popyrin.

Prima di oggi Arnaldi si era già assicurato 45 punti per il ranking ATP, ma ora, grazie alla vittoria odierna, questi punti sono raddoppiati e ora l’azzurro è salito dunque virtualmente in 62ma posizione (prima di questa settimana era numero 76 al mondo) con 845.

Ora però potrebbe non essere finita qui, perché in palio ci sono ancora moltissimi punti tra semifinale e finale. In caso di successo nel penultimo atto del torneo Arnaldi potrebbe raggiungere fino alla 53° piazza con 905 punti e poi se l’azzurro dovesse vincere anche in finale potrebbe salire addirittura al 46° posto con 1005 (usiamo il condizionale perché ci sono ancora molti tennisti in gioco nei vari tornei di questa settimana e alcuni potrebbero restare avanti ad Arnaldi anche se quest’ultimo alzerà il trofeo a Umago). Qui di seguito le proiezioni del ranking ATP di Matteo.

PROIEZIONI RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Semifinale: 845 punti (n.62 del mondo virtuale)

Finale: 905 punti (n.53 del mondo virtuale)

Vittoria finale: 1005 punti (n.46 del mondo virtuale)

Foto: damanius / Shutterstock.com