Arnaldi-Popyrin oggi, ATP Umago 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Una giornata molto italiana al Plava Laguna Croatia Open Umag, l’ATP 250 sulla terra battuta di Umago. Si giocheranno la finale del doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre nel singolare maschile ci sono due azzurri che proveranno ad accedere alla finale e iscrivere per la quarta volta il nome di un italiano sull’albo d’oro di questo torneo.

Tenteranno questa impresa Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Il ligure è alla prima semifinale della carriera nel circuito maggiore e finora ha fatto uno splendido percorso nel torneo croato, battendo comodamente l’olandese De Jong al primo turno, passando sopra all’insidia del connazionale Cobolli agli ottavi e rimontando la testa di serie numero 1 Lehecka ieri.

Di fronte c’è Alexei Popyrin, che in questa stagione uno dei risultati migliori prima di questo torneo l’aveva proprio ottenuto sul rosso, a Roma, raggiungendo gli ottavi di finale partendo dalle qualificazioni. Questa settimana successi netti su Bonzi e Ofner, mentre qualche difficoltà in più contro il giovanissimo croato Prizmic ieri, piegato in quasi due ore e mezza.

La partita tra Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin, valida per la semifinale dell’ATP di Umago, è in programma sul Goran Ivanisevic Stadion non prima delle 18.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis in chiaro (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e per gli abbonati da Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, NOW, Sky Go e Tennis Tv.

ARNALDI-POPYRIN ATP UMAGO 2023 OGGI

Sabato 29 luglio

Goran Ivanisevic Stadion – Ore 16.30

[1] Bolelli/Vavassori ITA vs Rola/Serdarusic SLO/CRO

Goran Ivanisevic Stadion – Non prima delle ore 18.30

[7] Matteo Arnaldi ITA vs Alexei Popyrin AUS

Goran Ivanisevic Stadion – Non prima delle ore 21.00

Stan Wawrinka SUI vs [2] Lorenzo Sonego ITA

PROGRAMMA ARNALDI-POPYRIN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, NOW, Sky Go e Tennis Tv

Foto: damanius / Shutterstock.com