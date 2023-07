Amichevoli calcio oggi (20 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Ci troviamo in piena estate, con esattezza al 20 luglio di questo 2023. Le formazioni di Serie A, ma anche del resto d’Europa e non solo, in questo momento stanno svolgendo i propri ritiri pre-stagionali in vista dell’annata 2023/2024. C’è tanta voglia di tornare in campo: sia tifosi che giocatori si augurano che questo momento possa arrivare il prima possibile. E proprio guardando ai lavori attuali delle venti formazioni di massima serie soprattutto, conviene vedere da vicino le amichevoli odierne che i club andranno ad affrontare.

Partiamo subito dall’Atalanta. In programma oggi, troviamo infatti la seconda amichevole di questo precampionato: avversario di turno la Rappresentativa Val Seriana. La partita si disputerà al Centro Sportivo “Città di Clusone” e inizierà alle 17. Passiamo a un’altra squadra lombarda: il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sempre a partire dalle 17, se la vedranno con il Lumezzane in una gara interessante. Per chiudere il cerchio del medesimo orario, anche il Verona contemporaneamente alla squadre sopra nominate, giocherà contro la Top 22 Calcio Veronese.

Alle 18.00 spazio alla Lazio di Maurizio Sarri che giocherà la seconda amichevole pre-stagionale. I biancocelesti sfideranno gli sloveni del Primorje, allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Anche i campioni d’Italia,(dunque anche il Napoli e al medesimo orario della Lazio), si batteranno con l’Anaune Val di Non. Alle 18.30 andrà in scena Empoli-Certaldo, una formazione neopromossa in Serie D. A chiudere, alle ore 19.00, amichevole di prestigio per la Fiorentina che si sfiderà con il Parma.

AMICHEVOLI CALCIO OGGI (20 LUGLIO)

Giovedì 20 luglio

Ore 17.00 Atalanta-Rappresentativa Val Seriana – Clusone – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.00 Milan-Lumezzane – Milanello – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Arena (Canale 204). Diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN.

Ore 17.00 Verona-Top 22 Calcio Veronese – Mezzano – Non sono previste dirette tv o streaming

Ore 18.00 Lazio-Primorje – Stadio Zandegiacomo, Auronzo di Cadore – Diretta tv su Lazio style Channel di Sky (Canale 233)

Ore 18.00 Napoli-Anaune Val di Non – Dimaro – Diretta tv su Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming su Sky Go, NOW.

Ore 18.30 Empoli-Certaldo – Centro sportivo Petroio – Diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell’Empoli.

Ore 19.00 Fiorentina-Parma – Viola Park – Diretta streaming su DAZN.

Foto: LaPresse