America’s Cup, Luna Rossa si trasferisce a Barcellona! Primo allenamento in campo gara. E la scuffia…

Luna Rossa è approdata a Barcellona, dove tra poco più di un anno andrà in scena la America’s Cup 2024. Il sodalizio italiano si è trasferito nella località spagnola, in modo da iniziare a solcare l’acqua dove si disputerà la competizione sportiva più antica al mondo. L’equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena si è unito ad American Magic e ad Alinghi, effettuando il primo allenamento con l’AC40, ovvero la barca “in miniatura” che verrà utilizzata durante le regate preliminari prima di lasciare spazio all’AC75, lo scafo che sarà protagonista in Coppa America.

In condizioni estive, con una brezza marina da 7-9 nodi in mattinata, aumentata poi a 15 a metà pomeriggio e a 20 poco prima del tramonto, Luna Rossa ha impressionato durante la navigazione, anche se c’è stata una scuffia. Il timoniere Francesco Bruni ha raccontato: “La giornata è stata molto buona, con una bella brezza di mare. Abbiamo fatto un’ottima prima parte della sessione di navigazione, abbiamo fatto molte manovre, la barca si stava comportando molto bene, era il nostro primo giorno a Barcellona che è un momento molto importante per il team“.

Il siciliano ha proseguito: “Abbiamo fatto un cambio equipaggio e in una delle strambate il timone è uscito dall’acqua, forse lo stato del mare si stava un po’ allargando e solo un piccolo errore è finito con un capovolgimento che per queste barche è abbastanza normale, ma volevamo comunque fare una sessione più breve. Abbiamo rotto gli strumenti sul bompresso, quindi abbiamo deciso di entrare”. Luna Rossa manterrà la propria base a Cagliari per il proseguimento del lavoro sul prototipo di sviluppo LEQ12 e dividerà il proprio tempo tra l’addestramento a Barcellona e in Sardegna.

VIDEO LUNA ROSSA A BARCELLONA

Foto: Ivo Rovira/America’s Cup