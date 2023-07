Alcaraz-Djokovic, Finale Wimbledon: orario, programma, tv, streaming. Chi vince sarà n.1!

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2023, che andrà in scena sull’erba britannica nella giornata di domenica 16 luglio (ore 15.00 italiane). L’atto conclusivo del terzo Slam della stagione è quello più facilmente pronosticabile alla vigilia: da una parte il fuoriclasse serbo, campione in carica e reduce dai sigilli tra Australian Open e Roland Garros; dall’altra il fenomenale spagnolo, che si è ripreso dall’infortunio patito sulla terra rossa di Parigi e insegue il colpaccio.

Carlos Alcaraz si presenterà da numero 1 del mondo, mentre Novak Djokovic è l’attuale numero 2 del ranking ATP. L‘atto conclusivo a Wimbledon mette in palio anche la vetta della graduatoria: chi vince si guadagna il numero 1, chi perde sarà in seconda posizione. Il 20enne iberico incrocerà il 36enne balcanico, sarà il terzo scontro diretto delle loro carriere: nel 2022 Alcaraz vinse la semifinale del Masters 1000 di Madrid, poche settimane fa Djokovic si impose nella semifinale del Roland Garros (condizionata dall’infortunio del rivale in avvio del terzo set). Djokovic insegue il 24mo Slam della carriera, Alcaraz ha messo nel mirino il secondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Djokovic-Alcaraz, Finale di Wimbledon 2023. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Wimbledon sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ALCARAZ-DJOKOVIC, FINALE WIMBLEDON 2023

Domenica 16 luglio

Ore 15.00 Finale Wimbledon 2023: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Simmer (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 2023), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

