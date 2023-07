Adam Yates, la maglia gialla che non ti aspetti. Outsider per il podio? Può cambiare il Tour di Pogacar

“Tadej ha lavorato tanto e anche noi abbiamo fiducia in lui, ma non siamo sicuri di nulla. Ed è per questo che al Tour ci aspettiamo molto da Adam Yates, che consideriamo a tutti gli effetti un co-leader del Tour” parole di Mauro Gianetti alla vigilia della Grande Boucle.

In pochi ci hanno creduto, eppure oggi, dopo la prima tappa, in tanti ripenseranno a queste dichiarazioni del team principal della UAE Emirates. Con un Pogacar non al top la squadra emiratina si gioca la doppia carta, puntando anche sul britannico, soprattutto in questa prima fase della corsa transalpina, lasciando più coperto lo sloveno.

Oggi almeno è stato così e lo schema tattico è riuscito nel migliore dei modi. Adam Yates ha fatto prima la differenza sulla salita finale, trascinandosi dietro il capitano, poi, appena ha trovato l’occasione, è scattato con il gemello Simon, lasciando il peso del lavoro sulla Jumbo-Visma e andandosi a prendere tappa e maglia.

Siamo solo all’inizio, ma a livello tattico può davvero cambiare tutto in questo Tour, con Jonas Vingegaard che dovrà preoccuparsi di due uomini in casa UAE. Ovviamente è una storia tutta da scrivere, bisognerà vedere se la condizione di entrambi sarà al top nelle tappe più dure, ma almeno oggi il colpo è super riuscito.

Foto: Lapresse