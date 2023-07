La Juventus vende Vlahovic? Quanti soldi può valere: l’asta è partita, le squadre interessate

La Juventus deve trovare nuove certezze. La nuova stagione deve essere quella della riscossa bianconera dopo la penalizzazione che le ha negato l’accesso in Champions League, e in virtù di questo bisognerà mettere anche a posto le casse societarie. Possibile una cessione per poter fare cassa, e tra gli identikit vagliati per questo scopo c’è anche Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo non sembra più intoccabile dopo l’anno e mezzo speso all’ombra della Mole antonelliana; dopo i primi sei mesi incoraggianti, nel 2022/2023 si è visto un giocatore depotenziato rispetto all’esperienza alla Fiorentina, con sole 23 reti segnati nella sua esperienza in bianconero. Complice qualche acciacco di troppo e un non facile adattamento alle idee di gioco di Max Allegri, che rimarrà in panchina anche il prossimo anno.

Dunque l’idea di una cessione non sembra più così peregrina. Ma la Juventus non vuole sicuramente svendere il calciatore. La base minima di acquisto è di 80 milioni, la stessa cifra spesa nel gennaio 2022 per strapparlo ai viola. In caso di offerte più basse, i bianconeri non si siederanno al tavolo delle trattative e proveranno a rilanciare la sua figura.

In Europa ci sono squadre interessate ai servigi di Vlahovic, alla ricerca di un attaccante di livello europeo. Bayern Monaco, Arsenal ed Atletico Madrid vedono nel ragazzo come uno dei profili ideali per poter rivestire il ruolo di attaccante titolare. Ma la Juventus ha fissato il prezzo e, ribadiamo, non farà sconti. Solo in quel caso ci si muoverà per una cessione e per andare a caccia di un sostituto. Con Cristiano Giuntoli, appena arrivato dal Napoli, che avrà carta bianca.

Foto: LaPresse