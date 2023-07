WTA Eastbourne 2023: Camila Giorgi si ferma in semifinale con la russa Kasatkina

Camila Giorgi non riesce a raggiungere la seconda finale sull’erba della carriera. La tennista marchigiana è stata sconfitta nella semifinale di Eastbourne dalla russa Daria Kasatkina con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. In finale la numero undici del mondo se la vedrà con l’americana Madison Keys, che ha superato nel derby statunitense Cori Gauff per 6-3 6-3.

Una partita condizionata dai moltissimi problemi al servizio per Giorgi. L’azzurra ha perso per sette volte il proprio turno di battuta e soprattutto non è riuscita nemmeno a salvare una palla break. Disastroso il rendimento con la seconda (appena il 19% di punti vinti) con dieci doppi falli all’attivo.

Giorgi perde subito il servizio in apertura, ma poi ottiene l’immediato controbreak. L’azzurra, però, come detto fatica terribilmente a tenere la battuta e subisce il break nel terzo e nel quinto gioco, con Kasatkina che scappa via sul 4-1. La russa non concede occasioni all’italiana e chiude sul 6-2.

Il copione sembra ripetersi perfettamente anche nel secondo set. Break Kasatkina, controbreak Giorgi, poi successivi altri due break da parte della russa, che si porta sul 4-1. Giorgi, però, questa volta ha la forza di rientrare in partita, recupera i due break di svantaggio e pareggia i conti sul 5-5. Purtroppo il servizio tradisce ancora la numero 67 del mondo, con Kasatkina che ottiene un altro break e poi va a chiudere per 7-5 al primo match point.

Foto: LPS