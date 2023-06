WTA Eastbourne 2023: Camila Giorgi in semifinale, Jelena Ostapenko si ritira dopo un set

Conclusione del tutto anticlimatica della giornata al WTA 500 di Eastbourne. Il quarto di finale tra Camila Giorgi e Jelena Ostapenko, già spostato sul campo numero 2 dopo il prolungarsi del programma, finisce prima del previsto a causa del ritiro della lettone dopo il primo set, vinto dall’italiana. 7-6(8) dunque il punteggio dopo 71 minuti, cioè all’atto dell’uscita di scena della baltica. Sarà dunque penultimo atto, per la marchigiana, con la russa Daria Kasatkina (che ha anch’ella usufruito di un ritiro, quello della francese Caroline Garcia). Ed è anche la sua terza semifinale consecutiva nel Devonshire.

Il solo set che si disputa è anche particolarmente pieno di capovolgimenti di fronte e di situazioni. A cominciare col piede giusto è l’ex campionessa del Roland Garros, che pesca il break nel game iniziale. In un paio di occasioni, cioè nel secondo e nel sesto gioco, Giorgi cerca di recuperare, ma non ci riesce, mentre le due a livello tennistico non se le mandano a dire in fatto di potenza (ed errori) da fondo.

Dall’ottavo game in poi accade un po’ di tutto: innanzitutto il gioco citato è lunghissimo e regala all’italiana il controbreak, e di qui arriva una sequenza di cinque game strappati di fila che porta le due giocatrici dritte al tie-break. Prima, però, Ostapenko chiama un medical time out; è lei a guidare per la maggior parte del tempo, ma tre set point non li sfrutta, complice anche un buon rendimento in risposta di Giorgi che poi approfitta di un dritto colpito male per vincere il parziale. E, pochi secondi dopo, anche il match, visto il ritiro dall’altra parte.

Fino al momento definitivo erano stati 11 gli ace della marchigiana contro i 6 della baltica (1-6 i doppi falli); vero è anche che per Giorgi erano abbastanza deficitari i dati sulla prima in campo (51,2% contro 60,6%). Ovviamente è impossibile immaginare come si sarebbe potuto dar seguito a tali numeri.

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it