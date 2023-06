Camila Giorgi-Kasatkina, semifinale WTA Eastbourne: calendario, programma, orario, tv e streaming

Camila Giorgi si è qualificata alle semifinali del torneo WTA 500 di Eastbourne. La tennista italiano ha vinto il primo set contro la lettone Jelena Ostapenko, la quale si è poi ritirata permettendo così alla tennista italiana di proseguire la propria cavalcata sull’erba britannica. La marchigiana tornerà in campo venerdì 30 giugno per fronteggiare la russa Daria Kasatkina, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 12.00. In precedenza l’altra semifinale tra le statunitensi Madison Keys e Coco Gauff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Giorgi-Kasatkina, semifinale del torneo WTA 500 di Eastbourne. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIORGI-KASATKINA, SEMIFINALE EASTBOURNE

Venerdì 30 giugno

Secondo match dalle ore 12.00 Camila Giorgi vs Daria Kasatkina

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocherà Keys-Gauff. Al termine toccherà a Camila Giorgi.

PROGRAMMA GIORGI-KASATKINA, COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis. tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Foto: Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.itionals TENNIS – WTA – ROTHESAY INTERNATIONAL 2023