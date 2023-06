WTA Bad Homburg 2023, risultati 29 giugno: Bronzetti, Swiatek e Navarro in semifinale

Pioggia prima ed oscurità poi impediscono il completamento dei quarti di finale del torneo WTA 250 di Bad Homburg: sull’erba tedesca c’è tempo però per Lucia Bronzetti per regalarsi la semifinale contro Iga Swiatek, mentre la statunitense Emma Navarro conoscerà domani la propria avversaria.

L’Italia esulta per il successo di Lucia Bronzetti, che regola la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva, numero 8 del seeding, con un perentorio 6-4 6-3, e si regala la semifinale contro la polacca Iga Swiatek, numero 1 del tabellone e del mondo, la quale liquida la russa Anna Blinkova, testa di serie numero 9, con un ancor più netto 6-3 6-2.

Termina anzitempo il quarto di finale tra l’iberica Rebeka Masarova e la statunitense Emma Navarro: la spagnola, in vantaggio per 7-6 (2) 1-1, è costretta al ritiro, mentre non si completa la sfida tra la ceca Katerina Siniaková e la numero 2 del tabellone, la russa Liudmila Samsonova, sospesa per oscurità sul 7-5 4-6.

WTA 250 BAD HOMBURG – RISULTATI 29 GIUGNO

Iga Swiatek contro Anna Blinkova 6-3 6-2

Lucia Bronzetti batte Varvara Gracheva 6-4 6-3

Emma Navarro batte Rebeka Masarova 6-7 (2) 1-1 ritiro

Katerina Siniaková contro Liudmila Samsonova 7-5 4-6 sospesa

Foto: LaPresse