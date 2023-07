WTA Bad Homburg 2023: Lucia Bronzetti sconfitta in finale da Katerina Siniakova

Lucia Bronzetti cede nella finale del WTA 250 di Bad Homburg, in Germania. L’azzurra, in un match giocato sostanzialmente in due parti a causa della pioggia, perde per 6-2 7-6(5) contro la ceca Katerina Siniakova, non riuscendo dunque a conquistare il proprio secondo alloro sul circuito maggiore. Si tratta invece del quarto per la sua avversaria, che sale al numero 32 del ranking mondiale (l’italiana, comunque, festeggia il 47° posto, il suo migliore in carriera).

Il primo set sembrerebbe iniziare bene per Bronzetti, che sale sullo 0-30; subito dopo, però, arrivano otto punti di fila (e con ciò anche il break) da parte di Siniakova. Per l’azzurra non un inizio fortunato, perché non sfrutta un altro 0-30 e, in generale, vede la sua avversaria sfruttare meglio molti momenti del parziale. In generale, la ceca, seppur in difficoltà col servizio, riesce a tenerlo, la riminese non sempre e su questo canovaccio arriva il 2-6.

Attimo di passaggio a vuoto di Siniakova a inizio secondo parziale, sufficiente a causare il break a zero, subito però restituito dopo un lottato secondo game. Sull’1-2 a favore della ceca, però, torna la pioggia che sospende il match dopo 50 minuti. Si ricomincia dopo più di tre ore, e l’azzurra è subito costretta a cedere a 30 la battuta per mezzo di un dritto lungolinea vincente, salvo poi riprendersi subito il maltolto a zero. Bronzetti, però, non riesce a restare a contatto e poi, sul 2-4, manca un’altra chance di rientrare. Le opportunità, però, gliele regala Siniakova: sul 3-5 due doppi falli, due gratuiti in lunghezza e vero e proprio autobreak. Si arriva così al tie-break, che inizialmente viene dominato dalla ventisettenne di Hradec Kralove. Sul 6-2 Bronzetti reagisce d’orgoglio fino al 6-5, ma non basta, perché la ceca la sposta con efficacia nell’ultimo punto per portare a casa il titolo.

Sebbene il rendimento sulla seconda sia decisamente migliore per Bronzetti (52,2%-32%), è la prima che aiuta e non poco la ceca (55,3%-67,4% in termini di punti vinti). Al di là di questi numeri, però, questo torneo rimane per l’italiana un buon viatico in vista dell’esordio a Wimbledon, previsto per martedì contro la rumena Jaqueline Cristian.

