Chi affronterà Jannik Sinner a Wimbledon? Il tabellone: esordio con J.M. Cerundolo e Fritz in un possibile ottavo

Definito il tabellone principale del singolare maschile a Wimbledon. Il percorso è stato definito per i giocatori, ma poi spetterà a ognuno dare il meglio, al di là di tutti i pensieri che si possono fare. Jannik Sinner, testa di serie n.8, farà il proprio esordio contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco. Un tennista più adatto alla terra, ma si sa quanto un primo turno di uno Slam nasconda sempre delle insidie.

Al secondo turno l’incrocio è con uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’argentino Diego Schwartzman. In teoria, non dovrebbero esserci problemi, ma dipenderà anche dalla forma dell’altoatesino. Nel terzo round i possibili rivali sono il britannico Daniel Evans, che sull’erba gioca molto bene, o il tedesco Daniel Altmaier e in questo caso si torna a Parigi e a quel secondo round amaro per Jannik. Vi potrebbe essere l’occasione per prendersi una rivincita.

Negli ottavi di finale il primo vero ostacolo dovrebbe essere l’americano Taylor Fritz, spintosi ai quarti di finale l’anno scorso a Wimbledon. In quest’ultimo periodo, come Sinner del resto, il californiano non sta incantando, ma resta un giocatore non facile da affrontare. Nei quarti l’accoppiamento prevedere questo elenco di tennisti: Casper Ruud/Borna Coric/Denis Shapovalov/Roberto Bautista Agut. Il norvegese Ruud è il meglio classificato, ma non è mai stato troppo performante su questa superficie. Probabilmente Shapovalov o Bautista Agut, visto il loro illustre passato, potrebbero avere delle chance.

In semifinale il primo nome è quello di Novak Djokovic e a seguire: Andrey Rublev/Alexander Bublik/Lorenzo Musetti/Felix Auger-Aliassime/Hubert Hurkacz. In Finale, l’affascinante sfida con Carlos Alcaraz o con Holger Rune/Daniil Medvedev/Stefanos Tsitsipas.

Riepilogando schematicamente:

TABELLONE JANNIK SINNER WIMBLEDON 2023

Primo turno – Juan Manuel Cerundolo

Secondo turno – Miomir Kecmanovic/Diego Schwartzman

Terzo turno – Daniel Evans/Daniel Altmaier

Ottavi di finale – Taylor Fritz/Yoshihito Nishioka

Quarti di finale – Casper Ruud/Borna Coric/Denis Shapovalov/Roberto Bautista Agut

Semifinale – Novak Djokovic/Andrey Rublev/Alexander Bublik/Lorenzo Musetti/Felix Auger-Aliassime/Hubert Hurkacz

Finale – Carlos Alcaraz/Holger Rune/Daniil Medvedev/Stefanos Tsitsipas

