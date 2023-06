Volley, Davide Mazzanti: “Sistemare il cambio palla, Brasile venuto fuori nel tie-break. Villani bravissima”

L’Italia è stata sconfitta dal Brasile per 3-2 (26-28; 25-20; 19-25; 25-21; 15-10) dopo oltre due ore di autentica battaglia sportiva andata in scena a Bangkok (Thailandia). Le Campionesse d’Europa hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto delle verdeoro nell’incontro che ha aperto l’ultima Pool della fase preliminare di Nations League, il massimo circuito internazionale itinerante di volley femminile.

Il CT Davide Mazzanti ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “L’orgoglio per le ragazze non cambia, c’era e c’è dopo questa prestazione. La partita invece è cambiata quando ci siamo sistemati in muro difesa. Al centro sapevamo che avremmo sofferto quando potevano attaccare facile così come Rosamaria ci ha creati molti problemi. Sul cambio palla dobbiamo migliorare alcune situazioni di esclamativo. Poi nel tie-break siamo rimasti agganciati a lungo ma la loro qualità è venuta fuori. In generale però abbiamo fatto belle cose nei quattro set mentre nel quinto siamo calate concedendo al Brasile una vittoria meritata“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Francesca Villani si è subito fatta valere in una super partita, è entrata bene, ha saputo mettere tanto di suo in campo poi chiaramente è calata ma sono molto soddisfatto del suo contributo. È da un po’ che ogni partita diventa decisiva per la qualificazione, sappiamo che ci servono almeno sette vittorie e quindi dovremo essere super agguerriti. Non dobbiamo far sporcare il nostro gioco dalle cose che non ci piacciono. Dobbiamo imparare a farcelo scivolare addosso ed è quello che detto alle ragazze, di portarsi da questa partita quello di buono fatto perché è un aspetto su cui dobbiamo lavorare”.

Foto: Lapresse