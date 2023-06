United Rugby Championship: Bortolami “Benetton, l’anno prossimo facciamo meglio”

La Benetton Treviso arriva da una stagione in chiaro-scuro, con la Challenge Cup che ha visto i biancoverdi arrivare in semifinale, ma anche con l’United Rugby Championship dove i playoff sono sfumati. E ora Marco Bortolami, al suo terzo anno da head coach, punta a crescere ancora, togliendosi soddisfazioni l’anno prossimo.

“Siamo riusciti a tenere i giocatori e gli allenatori che volevamo tenere. Per me è importantissimo tenere i bravi giocatori e i bravi allenatori, ma soprattutto le brave persone. Da questo punto di vista credo che siamo in una posizione più forte rispetto allo scorso anno e la squadra sentirà questo. La performance sul campo rispecchierà questo mio pensiero; non vedo l’ora di iniziare” ha detto Marco Bortolami.

“Abbiamo una grandissima opportunità, con una pre-stagione lunga il doppio rispetto al normale. Il mio messaggio alla squadra è stato questo: il 21 ottobre dovremmo essere due anni più forti rispetto a dove siamo oggi. Siamo molto motivati, c’è molto entusiasmo. I giocatori sono rientrati con degli standard fisici e target importanti, ed è un ottimo segnale” le parole dell’ex capitano azzurro.

“Per me è il terzo anno, e ho imparato tante cose nelle due stagioni precedenti. Continuiamo ad evolvere sia come squadra che come sistema. Riesco a comprendere meglio alcune dinamiche, i ragazzi e gli allenatori. Lo scorso anno è stato di cambiamento, questo deve essere di crescita. Abbiamo una grande opportunità, con degli innesti di qualità” ha concluso il coach di Treviso.

Foto: Alfio Guarise – LPS