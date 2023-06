Tour de France 2023: i favoriti. Vingegaard un po’ più in pole rispetto a Pogacar?

Siamo ormai all’antivigilia della partenza del Tour de France 2023 da Bilbao. La Grande Boucle resta la corsa più importante della stagione e, dunque, promette come al solito uno spettacolo unico: nonostante una startlist di lusso, ricca praticamente di tutti i corridori migliori al mondo (esclusi solamente Remco Evenepoel e Primoz Roglic), il pronostico sembra essere chiuso.

Una sfida a due, come quella vista negli ultimi due anni, dovrebbe infiammare la corsa transalpina. Ancora una volta non si dovrebbe venir fuori dallo scontro tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Lo sloveno, vincitore del 2020 e 2021, vuole riscattare assolutamente la delusione dello scorso anno. La condizione però non è quella dei giorni migliori: stop forzato a causa della caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi ed avvicinamento che è stato lontanissimo da quello previsto per fare tutte le cose al meglio. La classe non manca: è già tornato in gara vincendo due titoli nazionali e proverà a far saltare il banco.

Per Vingegaard, al contrario, questo 2023 è stato perfetto: tutto in funzione del bis in quel di Parigi. Preparazione con ogni tassello che è andato nei migliori dei modi e, al Giro del Delfinato, la condizione, se pur non ancora al 100%, è apparsa già devastante. La Jumbo-Visma sarà ancora una volta la squadra da battere, il danese il favoritissimo.

Foto Lapresse